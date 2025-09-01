The Bring Your Bills event in Hampton Park had a surprise visit from the Victorian Premier, Jacinta Allan, following an early morning interruption by neo-nazi Thomas Sewell. The event, run by Southeast Community Links (SECL), is known for supporting Casey’s multicultural communities, many of whom…
‘Undeterred’ as Premier fronts multicultural bills event after Sewell stunt
-
‘Undeterred’ as Premier fronts multicultural bills event after Sewell stunt
The Bring Your Bills event in Hampton Park had a surprise visit from the Victorian Premier, Jacinta Allan, following an early morning interruption by neo-nazi…