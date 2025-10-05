Police are appealing for public assistance to help locate missing man Vassilios. The 88-year-old was last seen in Noble Park on Saturday 4 October about 5.30pm leaving in his 2005 silver Nissan Pulsar Sedan with registration UNU624. Police and family have concerns for Vassilios due…
88yo man missing from Noble Park
