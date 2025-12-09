Forty firefighters are continuing to fight a blaze at a factory containing lighter products in Dandenong South. About 12.30pm on Tuesday 9 December, Fire Rescue Victoria crews responded to multiple Triple Zero (000) calls reporting a factory fire. Firefighters arrived on scene in six minutes,…
UPDATE – Fireys continue to fight factory fire
Trio sentenced for ‘menacing’ home attack
A trio of men "moved like a violent little pack" in a "menacing" attack on a young family's…