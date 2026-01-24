Australian Made Campaign Ltd (AMCL) today unveiled its largest national advertising campaign encouraging Australians to support local manufacturers, job creation and the economy by buying Australian-made products. The ‘Made Right Here’ campaign has been made possible through a $20 million Australian Government grant that enables…
New $20M government-backed ‘Made Right Here’ campaign to support Aussie makers and growers
