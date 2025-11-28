Home » Childcare worker charged after assaulting a toddler
,

Childcare worker charged after assaulting a toddler

Pakenham police charged a 41-year-old woman following an alleged assault at a childcare centre in Pakenham on 17 October. A Narre Warren woman has been charged with aggravated assault and unlawful assault. She has been bailed to appear at Dandenong Magistrates’ Court on 16 January…

